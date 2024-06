Ballottaggi: sorpresa, giovane elettore va a votare con una pecora

Lecce - Sorpresa questa mattina in un seggio elettorale allestito nell’istituto scolastico Quinto Ennio di Lecce dove un giovane elettore è andato a votare per il ballottaggio in compagnia di una pecora. Una circostanza che ha suscitato curiosità, stupore e momenti di ilarità tra i presenti. In molti hanno colto l’occasione per immortalare l’episodio. Peraltro la fidata pecora, paziente come un animale domestico, ha atteso tranquillamente che il padrone completasse le operazioni di voto scegliendo tra i due candidati a sindaco e poi insieme hanno lasciato l’istituto.