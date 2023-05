Ragusa, inaugurata la mostra Pausa Pranzo di Giuseppe Leone

Ragusa - È stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 28 maggio, presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, la mostra fotografica “Pausa Pranzo”, del maestro Giuseppe Leone. La mostra, inserita nel programma degli eventi organizzati dalla Confraternita dei Cenacolari dell’Antica Contea in occasione dei 40 anni dalla fondazione, offre ai visitatori la possibilità di ammirare una selezione degli scatti presenti nel libro omonimo (Pausa Pranzo, Plumelia editore) nel quale Leone ha raccolto oltre mezzo secolo di storia o, per meglio dire, di ritratti della quotidianità dal mondo contadino, operaio, intellettuale, borghese…

Mondi, personaggi e istanti accomunati dal rito universale del convivio, durante il quale il cibo è comune denominatore dell’essere vivo, dell’esistenza stessa. Argomento di basilare importanza per il circolo culinario dei Cenacolari della provincia di Ragusa che, a partire da domani, proprio per festeggiare i propri 40 anni, ospiteranno nel territorio delegazioni di diverse associazioni analoghe provenienti da tutta Italia. La mostra del maestro Leone, dunque, sarà una delle tappe peculiari dei festeggiamenti e, grazie a quelle istantanee, i visitatori potranno vedere una Sicilia diversa, attraverso il tempo, una Sicilia che non va affrancata e spedita come una banale cartolina, ma scrigno di cultura, tradizioni e sapere.

La mostra, lo ricordiamo, sarà visitabile fino al 4 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, fatta eccezione per il 2 giugno quando sarà fruibile solo nel pomeriggio.