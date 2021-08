Ragusa seconda provincia italiana per contagi settimanali

Ragusa – Altro che limite dei 50 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, per restare in zona bianca: sono 13 le province italiane già oltre i 150 e tra queste, secondo l’ultimo report Gimbe, ci sono tutte quelle siciliane. La prima è Caltanissetta, a quota 318; seguono Ragusa (281), Enna (268), Cagliari (239), Siracusa (234), Trapani (195), Messina (185), Catania (180), Reggio Calabria (169), Sud Sardegna (167), Palermo (163), Prato (163) e Agrigento (156).

E si tratta pure di "numeri sottostimati - dice il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta - dall’insufficiente attività di testing e dalla limitata attività di tracciamento dei contatti”. Dopo l’Agenas pure il Gimbe ieri, a 24 ore dall’ufficializzazione dell’area gialla in Sicilia, ha confermato lo sforamento degli altri due indici necessario per il cambio: i ricoveri Covid ordinari, al 19% dei posti disponibili contro la soglia del 15; e le rianimazioni, all’11% contro la soglia del 10. Vittoria e Comiso si sono già portate avanti e da oggi entrano direttamente in zona arancione.