Salute: progetto la scienza entra in cucina

PALERMO, 24 APR Il consumo alimentare ma anche il piacere di stare a tavola avendo cura della salute. La scienza entra in cucina. È l'obiettivo di una iniziativa multidisciplinare che integra ricerca e innovazione. Il progetto Cheep (Cooking Healthy European Paths), che sarà presentato a palazzo Branciforte a Palermo il 28 aprile, coinvolge il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l'Università di Palermo e l'istituto professionale alberghiero Pietro Piazza di Palermo, capofila del progetto Erasmus+.

Il progetto della salute a tavola attraverso ricette mirate e adatte anche ai soggetti con particolari patologie nasce come approfondimento di un altro progetto, Dado (Dieta, Allergia, Diabete e Obesità) promosso dal Cnr nel 2018 e sostenuto dalla Fondazione Sicilia. Era rivolto alle famiglie per far fronte alle patologie alimentari come diabete, celiachia, obesità e allergie. Il Cheep ne raccoglie ora l'eredità.

Il progetto ha già avviato un percorso professionale di cucina salutare come dimostra il libro, che verrà presentato a Palermo, con 72 ricette ispirate alle migliori tradizioni della cucina europea dei paesi partner e rielaborate in chiave salutistica.

"Il progetto Dado, da cui tutto è partito ha permesso a tante famiglie afferma il presidente di Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore di sedersi a tavola con gioia nonostante criticità alimentari o malattie croniche. E sappiamo bene come , non soltanto in Sicilia ma in tutta Italia, la tavola rappresenti molto di più del semplice consumo di cibo". (ANSA).