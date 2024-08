Sanità a Ragusa, guardie mediche fino in autunno

Ragusa - L’Asp di Ragusa prosegue nel potenziamento della rete territoriale di assistenza. Grazie al conferimento di 23 incarichi a tempo determinato, sancito da una delibera della Direzione strategica, anche la Guardia Medica di Scoglitti, fin qui in sofferenza, potrà garantire l’erogazione del servizio di continuità assistenziale attraverso la completa copertura dei turni. Al presidio della borgata ipparina, infatti, sono stati assegnati 4 nuovi medici (tre per 24 ore settimanali, uno per 12), che si aggiungono all’unico “titolare” già presente. *A Vittoria e Pozzallo, invece, il personale medico sarà incrementato di una unità, così da garantire il rispetto della dotazione organica".

I nuovi incarichi varranno dal 1° settembre al 30 novembre.

“Fino all’autunno inoltrato - dice il Direttore generale dell’ASP, dott. Giuseppe Drago - saremo in grado di garantire la continuità assistenziale in tutti i presidi di Guardia medica della nostra provincia. Ciò sarà possibile grazie alla tempestiva risposta di giovani medici neolaureati, che responsabilmente non si sono sottratti al nostro appello. Per questo li ringraziamo. Ovviamente, è solo il primo passo verso la normalizzazione della rete di assistenza territoriale: un percorso che ci vedrà impegnati, di concerto con l’Assessorato Regionale della Salute, nell’individuazione di progetti e iniziative utili a potenziare il sistema, soprattutto in una logica d’integrazione fra ospedale e territorio. L’obiettivo era e resta il superamento delle criticità strutturali e organizzative, dettate in modo particolare dalla carenza di personale che investe la sanità pubblica a livello complessivo”.