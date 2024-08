Grandine come neve sull'Etna a fine agosto. VIDEO

Catania - L'inverno all'improvviso. Nella serata del 27 agosto le temperature sull'Etna sono precipitate e una fitta grandinata ha trasformato la sommità del vulcano in un paesaggio incantato. "La prima neve sull'Etna", scrive su Instagram l'autore del video, Matteo (teo_appio), pilota che ha ripreso col suo velivolo lo spettacolo dei crateri imbiancati. "Dalle colate ancora calde della voragine, passando dal cratere Nord fino al cratere di Sud-Est", si legge nella descrizione del video. In tanti sui social hanno parlato di "neve sull'Etna". In realtà, secondo i meteorologi, si tratta di grandine. Tanto freddo in quota e afa soffocante in città. A Catania, infatti, nelle stesse ore, la temperatura raggiungeva i 30 gradi con un tasso di umidità altissimo. Un contrasto climatico sorprendente, ma non nuovo per chi vive sulle pendici del vulcano attivo più d'alto d'Europa.