Sarà restaurata la statua dell'Immacolata di Comiso

Comiso - “La statua della Madonna Immacolata, opera dello scultore Giuseppe Micieli, realizzata nel 1954 su commissione dei Frati Minori Conventuali, sarà restaurata con il contributo del Comune” : a sostenerlo il Sindaco Maria Rita Schembari, a margine di un incontro, tenutosi oggi, martedì 26 settembre, presso il municipio di Comiso.

Il Sindaco, destinataria di una petizione promossa dalla figlia dell’artista e che ha visto il consenso di molti concittadini, finalizzata alla salvaguardia del monumento e della memoria che esso rappresenta, ha invitato tutti i destinatari della stessa a riunirsi nel suo ufficio, per chiarire i termini della questione e per trovare una soluzione il più possibile condivisa. Padre Biagio Aprile, rettore del Convento dei Frati Minori Conventuali di Comiso, che risultano committenti e proprietari dell’opera, eretta in piazza San Francesco dinanzi alla porta d’accesso laterale dell’omonima Chiesa, avendola acquistata nel 1954, ha dovuto provvedere a mettere in sicurezza i passanti, commissionando una protezione in ferro che ha di fatto schermato alla vista il manufatto, fortemente deteriorato e definito in seguito a sopralluogo dei VVF nel dicembre 2021 “pericoloso”.

Nel frattempo, anche alla luce di quanto asserito, e confermato in seno alla riunione odierna, dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Culturali di Ragusa, si è sancito che, anche se restaurata, la statua originale non potrà più essere esposta all’esterno, in quanto fortemente compromessa, mentre, per la sua salvaguardia, dopo il restauro, dovrà essere allocata in spazi al chiuso, che ne tutelino la conservazione.

Durante il periodo trascorso dal dicembre 2021 ad oggi, i Frati hanno avuto una donazione da parte di un fedele, disposto a far realizzare una statua in onore dell’Immacolata, ma non esatta copia di quella esistente. "Per quanto si comprenda il sentimento dei famigliari così come quello dei tanti concittadini legati da affetto all’opera dello scultore Giuseppe Micieli -e del resto, il 23 aprile 2021 per il centenario dalla nascita dello scultore comisano anche il sindaco aveva espresso in un pubblico articolo di stampa parole sincere di elogio di un’opera che aveva saputo coniugare, a suo parere, l’essenzialità dello stile francescano con l’arte a lui contemporanea- oggi, l’unico intervento possibile è quello del restauro, che salvi e conservi l’opera, per cui l’ente locale si impegna sin d’ora a contribuire economicamente, e che consenta, secondo le prescrizioni della Sovrintendenza, di esporla al pubblico, salvaguardando al contempo la memoria del suo Autore", precisa una nota del Comune di Comiso.