Scoperto il primo «pesce porco» bianco: è un raro squalo

Bari - Nel Canale d’Otranto, tra Italia e Albania, è stato catturato un “pesce porco” bianco, un raro esemplare di squalo. Il suo colore è dato da una condizione genetica, il leucismo, che altro non sarebbe che una variante dell’albinismo. Si tratta di una specie classificata come a rischio di estinzione, che vive a circa 200 metri di profondità: lo squalo è finito accidentalmente nella rete di un peschereccio commerciale.

L’animale, rimasto fuori dall’acqua per più di 25 ore, mostrava ancora qualche segno di vita quando è arrivato nelle mani dei biologi. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli esperti, il pesce porco non ce l’ha fatta. È una specie poco conosciuta, ma il ritrovamento è stato fondamentale per approfondire gli studi. a sua peculiarità, oltre al leucismo che inibisce in parte la pigmentazione (portandolo ad avere spesso macchie sul suo corpo) è il suo aspetto particolare e soprattutto il suo verso. Il pesce porco, per l’appunto, grugnisce. Il biologo albanese Andrej A. Gajić ha pubblicato poi uno scatto con lo squalo catturato, che «occupa un posto speciale nel mio cuore e nel mio lavoro». «Essendo una specie di acque profonde poco conosciuta e sull'orlo della sopravvivenza, a questo squalo ho dedicato più di 10 anni di lavoro — racconta — La ricerca su questa specie quasi insondabile richiede un incredibile dedizione, ma i risultati valgono ogni sforzo».