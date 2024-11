All’ICS Traina di Vittoria si pianta il futuro

Vittoria - Il 21 novembre, in occasione della Festa dell'Albero, L’ICS Filippo Traina ha organizzato, in collaborazione con l’associazione ambientalista Fare Verde di Vittoria, una particolare iniziativa di educazione ambientale: durante questa giornata speciale, è stato piantato un melograno (Punica granatum) nel giardino della scuola, coinvolgendo attivamente gli studenti delle quarte classi della scuola primaria e promuovendo la consapevolezza ambientale. La giornata ha previsto la proiezione di un cartone animato educativo sull'importanza degli alberi e della conservazione ambientale e il discorso di due giovani studenti, della classe 2 D della scuola secondaria di primo grado, sull'importanza degli alberi nelle nostre città. Nel loro intervento hanno sottolineato come, a causa del riscaldamento globale, le città siano sempre più calde, in particolare quelle italiane; pertanto occorre provvedere a piantare tanri alberi proprio nelle città, come giàsta accadendo in molte città del Nord Europa e non solo, si pensi alla città di Seul in Corea del Sud che ha piantato in pochi anni ben 16 milioni di alberi! Tanti, infatti, sarebbero i benefici: gli alberi aiutano a purificare l'aria assorbendo anidride carbonica e altre sostanze inquinanti; forniscono ombra e contribuiscono a ridurre la temperatura ambientale nelle aree urbane; inoltre la piantumazione di alberi richiede la rimozione di pavimentazioni, permettendo all'acqua piovana di infiltrarsi nel terreno e prevenendo allagamenti.

La questione ambientale è anche una questione sociale, come afferma la docente di scienze, la prof.ssa Annamaria Lo Piccolo: gli alberi forniscono ombra e abbassano le temperature ambientali, offrendo un'alternativa naturale ed ecologica all'uso dei condizionatori, che non tutti possono permettersi. È fondamentale garantire a tutti i cittadini la possibilità di trovare rinfresco in estate sotto l'ombra di un albero in un parco!

Il melograno piantato è diventato un simbolo di speranza e impegno per un futuro sostenibile, affinché si continui a lavorare insieme per un mondo più verde.