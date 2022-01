Sindaco di Solarino positivo dopo 3 dosi di vaccino Covid, tra i primi casi

Solarino, Sr - Non sono bastate tre dosi di vaccino anti Covid a evitare che anche il sindaco di Solarino, Seby Scorpo (foto) risultasse positivo al virus. Il primo cittadino è tuttavia completamente asintomatico: “Mi sento benissimo - dice -, mi ero messo in quarantena fiduciaria perché ero entrato a contatto con un positivo ma purtroppo ho fatto tampone molecolare all’Asp e con mia sorpresa sono risultato contagiato”. Sarebbe uno dei primi casi in Italia di contagio dopo il booster, se non il primo in assoluto di cui abbiano notizia i media, almeno in Sicilia.

“Ho 3 dosi di vaccino addosso – aggiunge – ma dobbiamo rispettare le regole e quindi sono chiuso a casa e aspetto l’esito del prossimo tampone, quando l’Asp mi chiamerà così da rientrare al lavoro”. Gli uffici comunali del paese siracusano sono in grande difficoltà, tra positivi e contatti ci sono numerosi dipendenti in isolamento e i servizi pubblici sono in sofferenza. Dal 10 gennaio, inoltre, le nuove norme del governo esonerano i vaccinati da meno di 4 mesi dall'obbligo della quarantena, se entrati in contatto con positivi. Scorpo sarebbe stato dunque libero di andare in giro senza effettuare alcun test. A quanto pare è già tempo di rivedere le regole, prima ancora che entrino in vigore.