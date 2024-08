Stoccolma, Svezia - Sven-Goran Eriksson è morto a 76 anni. Era affetto da cancro al pancreas e all'inizio dell'anno aveva rivelato che gli restava solo un anno di vita «nella migliore delle ipotesi». Nel 2001, lo svedese è diventato il primo allenatore straniero della nazionale inglese, allenando la cosiddetta "generazione d'oro" di giocatori, tra cui David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney e Frank Lampard.

Nel corso della sua carriera ha allenato grandi club europei, tra cui Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con i cui tifosi ha instaurato un rapporto che è continuato nel corso degli anni fino all'ultima "visita" all'Olimpico il 26 maggio scorso in occasione della partita contro il Sassuolo, preceduta da un omaggio da brividi della Curva Nord.

Eriksson lasciò l'incarico di allenatore dell'Inghilterra dopo la Coppa del Mondo del 2006 e in seguito avrebbe allenato il Messico e la Costa d'Avorio, oltre ai club inglesi Manchester City e Leicester City. A causa di problemi di salute, nel febbraio 2023 si è dimesso dall'incarico di direttore sportivo del club svedese Karlstad. Dopo aver annunciato la diagnosi di cancro, Eriksson ha visto avverarsi il suo desiderio di una vita quando ha guidato i Liverpool Legends in una partita di beneficenza contro l'Ajax ad Anfield a marzo.