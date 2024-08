Fulmine disegna un cuore: lo scatto durante un temporale estivo

Reggio Emilia - È uno scatto che sta conquistando gli appassionati di meteorologia e non solo, quello realizzato da Michele Sensi nel pomeriggio di giovedì 22 agosto: un fulmine che disegna un cuore nel cielo di Casalgrande Alto, nella pedecollina reggiana, intorno alle 17, condivisa anche dalla pagina Meteo Reggio, con cui Sensi collabora. “Sono stato tre ore a scattare”, racconta Sensi, che non è fotografo di professione: “Ho sempre avuto questa passione, ora che sono in pensione – ero responsabile in un’azienda ceramica – posso occuparmi di ciò che mi piace”. I fulmini in particolare, racconta, sono la cosa che lo emoziona di più: “Ci dedico le notti intere, ma da qualche tempo anche il giorno”.

Ieri pomeriggio, spiega, è stato a lungo davanti al temporale che ha interessato anche le colline reggiane. “In diretta non mi sono accorto di quel disegno così curioso tracciato dal fulmine. Andando a rivedere frame dopo frame di foto e video, ecco, l’ho trovato. Un’emozione difficile da spiegare”. Sulla sua pagina Instagram @orizzontidisensi i fulmini conquistano molto spazio, accanto ad altre foto di natura e paesaggi: “Decisamente preferisco il maltempo al beltempo, che giudico un po’ piatto. Fotografo spesso il nostro Appennino, ma ho già in programma dei bei giri da fare, per esempio a Tivoli”, con la macchina fotografica al seguito, ovviamente.