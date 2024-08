Concerto de Il Volo ad agosto ma Regione richiede di indossare cappotto

Agrigento - Il Volo – il gruppo musicale formato dal baritono Gianluca Ginoble e dai tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto – terrà due concerti nella Valle dei Templi, ad Agrigento. I concerti si svolgeranno il 31 agosto e l’1 settembre 2024, e in quelle due giornate il parco archeologico sarà chiuso al pubblico.

Bene, per assistere alle due esibizioni del trio gli spettatori non potranno scegliere liberamente il loro outfit; o meglio, potranno farlo, ma solo prendendo i vestiti dal guardaroba invernale.

I due concerti de Il Volo saranno registrati e mandati in onda su Canale 5 il prossimo Natale. Nella nota pubblicata sul sito della Regione siciliana si legge che «per l’evento del 31 agosto – al quale per esigenze televisive saranno presenti anche membri del Volo Official Fan Club – sarà obbligatorio indossare un abbigliamento adeguato al periodo di messa in onda dello spettacolo, ovvero la notte di Natale». I concerti non si terranno a mezzogiorno, certo, ma si tratta comunque di due serate estive, durante le quali verosimilmente le temperature saranno alte. La platea – 600 posti per ogni serata – sarà riservata a persone di Agrigento, che in quelle sere saranno perlomeno accalorate; non tanto per il costo del biglietto (80 euro), il cui ricavato «verrà devoluto per progetti di promozione sociale, selezionati in accordo con le istituzioni agrigentine», ma perché dovranno assistere a due concerti estivi vestiti con sciarpe e cappotti.

Il programma di spettacoli, che rientra nel programma di promozione turistica Agrigento Capitale della Cultura 2025, è stato finanziato con 900mila euro dalla Regione siciliana – attraverso l’assessorato del Turismo – e con 300mila euro dal governo nazionale, attraverso il ministero del Turismo e l’Enit – Agenzia nazionale del Turismo.