Pozzallo, Luigi Vincenti guiderà la Capitaneria di porto

Pozzallo - Cambio della guardia alla Capitaneria di porto. Il prossimo 6 settembre arriva il nuovo comandante, Luigi Vincenti. Dopo nove anni di servizio presso la Capitaneria di porto della Spezia, in Liguria, il nuovo comandante prenderà il posto dell’attuale comandante, Stefania Milione, destinata ad altri incarichi.Vincenti, dopo aver comandato per un triennio l’ufficio circondariale marittimo di Anzio, nel corso della sua permanenza alla Spezia, ha ricoperto dapprima gli incarichi di capo sezione Armamento e spedizioni, Gente di mare, polizia marittima/ambiente e Difesa costiera nonché responsabile delle relazioni esterne. Successivamente, ha guidato per circa sette anni il servizio operativo della Capitaneria, un ruolo cruciale che gli ha permesso di operare a favore della comunità locale, coordinando tra l’altro numerosi interventi di soccorso.