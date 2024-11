Tesla Cybertruck, l'auto di Elon Musk venuta dal futuro. Quanto costa

Si chiama Tesla Cybertruck, è omologato solo per il mercato americano e non viene venduto ufficialmente fuori da questi confini, è elettrico ed è un Suv più grande di un camion. Costa 82 mila dollari. Si tratta di un mezzo lungo quasi 5,7 metri, largo 2,2 e alto 1,8, misure che comunque lo inserirebbero tra i veicoli commerciali. In Europa dovrebbe essere pesantemente modificato per essere venduto. I costruttori sviluppano le auto per il mercato europeo, devono sottostare a diverse limitazioni per disegnare la parte anteriore della carrozzeria. Limitazioni che Tesla non ha avuto per il Cybertruck.

Il Tesla Cybertruck pesa quattro tonnellate e dunque per guidarlo in Europa ci vorrebbe la patente C.

Tesla Cybertruck, attualmente negli Stati Uniti è disponibile in due versioni, quella con due motori e quella con tre. La prima costa circa 75.000 dollari e la seconda quasi 95.000. È proprio quest'ultima quella più incredibile e infatti si chiama Cyberbeast. Ha una velocità massima di 210 km/h, impiega 2,7 secondi per andare da 0 a 96 km/h e una capacità di traino di 4.990 kg. Niente male per un pick-up che ha una capacità di carico superiore alla tonnellata e un cassone lungo quasi due metri, che si copre completamente. La carrozzeria in acciaio inossidabile, poi, è garanzia di resistenza mentre i vetri sono blindati, nel senso che sono in grado di resistere all'impatto di una palla da baseball a 112 km/h.