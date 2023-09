Un relitto navale tardo romano nel mare di Punta Secca

Santa Croce Camerina - Un relitto navale tardo romano è stato scoperto un mese fa (ma la notizia è stata resa nota solo ora) nel mare di Punta Secca. E se non fosse che Andrea Camilleri non c'è più, ci sarebbe filo da torcere e materia da indagare per il Commissario Montalbano, che in quel mare fa il bagno.

E' successo in agosto, quando un bagnante, un sub, ha rintracciato, nel fondo del mare di Punta Secca, i resti di un relitto che a prima vista presentava tutti gli aspetti di un ritrovamento archeologico. Il Centro subacque Blu Diving ha chiesto il nulla osta alla Sovrintendenza del mare a compiere un primo rilievo, al termine del quale è emerso che si tratta di una nave tardo romana, databile quindi tra il 235 e il 476 dopo Cristo.

Il sito marino è ricco di relitti già censiti e noti. Il relitto è a 600 metri dalla costa a una profondità di 5 metri. L'area era già interdetta perchè attenzionata in passato dalla Sovrintendenza del Mare.