Un Ufo fotografato in Sicilia. La foto che fa discutere

Riposto - Avvistamento di Ufo giovedì mattina a Riposto. Sullo sfondo del cielo azzurro, con qualche nuvola bianca, si è improvvisamente stagliato, in prossimità del dismesso campo sportivo “Corvaja”, un oggetto volante sconosciuto, subito fotografato dal suo incredulo osservatore. Dell’avvistamento è stato interessato il Centro Ufologico siciliano di Riposto.

«L’avvistamento dell’oggetto volante non identificato è stato fatto da un catanese intorno alle sette di giovedì, mentre si trovava nella zona del campo sportivo “Corvaja” nel quartiere Immacolata. L’uomo ha visto l’Ufo viaggiare velocemente in cielo, poi l’oggetto volante si è fermato, per ripartire poco dopo. L’avvistatore ha avuto il tempo di scattare una foto. L’immagine da noi attentamente esaminata sembra originale, senza contraffazione». Parola degli esperti del Centro Ufologico.