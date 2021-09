Ufo mania, avvistamento pure a Modica VIDEO

Modica – E’ Ufo mania di questi tempi in Sicilia. Dopo quelli dei mesi scorsi, su cui abbiamo raccolto l’analisi del presidente del Centro ufologico siciliano, un nuovo presunto “avvistamento” è stato filmato e postato in Rete nella notte da Modica: il secondo dall’inizio dell’anno in provincia di Ragusa, dopo la lanterna cinese di Pozzallo.

I puntini luminosi, che costituirebbero il bordo del disco volante, “fluttuano da sinistra verso destra - nota l’utente - seguiti o inseguiti da altri due”. Molto probabile, come per l’aquilone nero di Siracusa, che si tratti del riflesso di alcuni luci sul vetro: voi cosa ne dite?