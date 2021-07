Una scultura nella rotatoria di via Zama a Ragusa

Ragusa - Ultima fatica del Lions Club Ragusa Host per l'anno sociale 2020-2021: il completamento e realizzazione del progetto di abbellimento della rotatoria di via Zama a Ragusa. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta lunedì 5 luglio, alla presenza del Sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

Il Club Ragusa Host ha voluto con questa iniziativa donare alla cittadinanza una rotatoria educativa dedicata al tema distrettuale Lions delle 4 R (Recupero, Risuo, Riduzione e Riciclo) e al rispetto dell’ambiente. Oltre alla piantumazione di piantine varie su un manto di ciottoli bianchi è stata collocata una scultura realizzata dell’artista Massimo Parrinò di Comiso.

Il tema sviluppato nell’opera è quello della pandemia contestualizzato nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e rispettoso del pianeta in cui viviamo, alla ricerca di nuovi stili di vita più umani e più consoni all’uso delle risorse. Questi messaggi sono stati condensati simbolicamente nella scultura ed espressi in maniera più diretta ed esplicita nella regola delle 4 R che, fra l’altro, era un tema di interesse distrettuale Lions. Il gruppo che ha lavorato sulla suddetta tematica è stato costituito dal presidente Lions Club Ragusa Host, dott. Giuseppe Sapienza, dall’artista Massimo Parrinò e dal dott. Giuseppe Romano, Psicologo e Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico. Il Club ha ringraziato per la collaborazione nella realizzazione l’Arch Salvatore Scollo e l’Ing. Rosario Tomasi.