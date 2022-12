Vinicio Capossela: piango il mio amico morto il giorno di Natale

Milano - Grave lutto per il cantautore Vinicio Capossela, che piange il suo amico Maurizio Berselli, morti ieri, la notte di Natale. Questo il messaggio di cordoglio di Vinicio: "Nutless per sempre. Maurizio Berselli, “Marleo“. 12 Aprile 1965 - 24 Dicembre 2022

Un amico più grosso di te bisognerebbe avercelo sempre. Quello che sa come si fanno le cose, quello che ha il senso pratico dello stare al mondo, che conosce la linea di galleggiamento. Che ha una idea materiale del tempo. Che ha il senso dell’epica e dell’amicizia. Che sa dare un valore alle cose. Che ha il senso dell’amore e dell’onore. Che ha direzione, senso dell’avventura e senso del ritorno. Io l’ho avuto. Chi di voi ce l’ha sa di cosa si tratta. Lo dico per gli amici e per le amiche e mi piacerebbe usare parole che vadano oltre il genere, come oltre il genere va l’amore, l’affetto e l’amicizia. Si chiamava Maurizio Berselli, lo chiamavamo Marleo. Tra noi ci chiamavamo Nutless. Se n’ è andato la notte di Natale, con il pennello tra le dita, con tutto Napoleone dipinto in un bottone e la sua splendida famiglia attorno.

V."

Maurizio Berselli ha ispirato la canzone "Dove siamo rimasti a terra Nutless" di Capossela. Berselli era un artista dei soldatini di piombo.