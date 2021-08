Vittoria piange il pastore Antonio Stallone, stroncato dal Covid

Vittoria - E' in lutto Vittoria per la scomparsa del pastore Antonio Stallone, ministro di culto della chiesa evangelica, stroncato dal Covid a 67 anni. Antonio era insegnante di musica in pensione ed era molto conosciuto a Vittoria per ll suo ministero religioso.

Tra quanti hanno espresso il loro cordoglio anche la Diocesi di Ragusa: "Don Salvatore Converso, direttore dell’Ufficio diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, a nome del vescovo di Ragusa S. E. Mons. Giuseppe La Placa, esprime la vicinanza della Comunità diocesana alla famiglia del pastore prof. Antonio Stallone per la perdita del loro caro congiunto e desidera manifestare l’apprezzamento e il ringraziamento per l’impegno che nel corso degli anni Egli ha avuto per la promozione del dialogo tra i cristiani.

Mentre invochiamo dall’Altissimo per la famiglia e la comunità pentecostale la grazia di superare cristianamente il dolore di questo distacco, affidiamo al Signore l’anima di questo suo servo fedele".