Acqua calda e miele la mattina, i benefici

Da anni circola la voce secondo cui bere acqua calda e limone al mattino a digiuno faccia bene all’organismo. Effettivamente apporta alcuni benefici all’organismo, ad esempio aiuta a depurarsi, ma non è una routine giusta per tutti. Per altri mangiare un kiwi a digiuno tutte le mattine è d’obbligo, aiuta ad evacuare e favorisce così la regolarità intestinale. Vero, nessuno lo mette in dubbio ma, per prima cosa non è detto che lo faccia con tutti e secondo mangiare la frutta a digiuno al mattino può essere una cattiva idea per chi soffre di livelli di zuccheri alti nel sangue. Insomma esistono tante routine ma sono sempre da personalizzare. Oggi vi voglio parlare di una bevanda che, se aggiunta nella propria routine mattutina può apportare benefici. Ma attenzione, non è adatta a tutte le persone indistintamente.

Acqua calda e miele

Una bevanda che potrebbe divenire la nostra nuova routine mattutina è l’acqua calda unita al miele. Questa combo sembra essere perfetta per cominciare la giornata con la giusta carica. Tuttavia sorgono delle domande: Quanta acqua? Quale tipologia di miele? Quanto miele? La mattina prima o dopo la colazione? Andiamo un passo alla volta e cerchiamo di rispondere a tutte le domande. Di solito parliamo di un bicchiere d’acqua con l’aggiunta di miele a piacere, può essere un cucchiaino o due, ma meglio non eccedere. Dobbiamo tener conto anche di un altro fattore importante e cioè la temperatura. Quando parliamo di acqua calda (50/60°c) non ci riferiamo ad acqua bollente (oltre i 90°c), questa potrebbe far perdere gran parte delle proprietà benefiche del miele.

Il miele è una miniera di vitamine e minerali, secondo gli studi oltre 100 differenti, che possono variare in quantità in base al miele che andiamo ad utilizzare. In line di massima comunque, il miele è ricco di nutrienti e proprietà alcune più evidenti di altri. Unito all’acqua calda creano una combo perfetta capace di donare energia per tutta la giornata.

Depura: l’acqua calda aiuta a ripulire l’intestino e i probiotici contenuti nel miele regolano l’attività intestinale;

Dona energia: come ben sappiamo il dorato alimento fornitoci dalle api è ricco di zuccheri capaci di darci la carica necessaria per iniziare la giornata (attenzione per chi soffre di colesterolo alto o diabete, un eccesso di zuccheri potrebbe essere deleterio);

Antiossidante: le vitamine presenti nel miele aiutano a combattere i radicali liberi e a rinforzare il sistema immunitario;

Idrata: l’acqua è l’idratante per eccellenza, unito al prezioso composto dorato può anche nutrire la pelle.

Questa bevande è ottima al mattino a digiuno, ma molti la ritengono ideale anche la sera prima di andare a letto, perché aiuta a rilassare, soprattutto se si utilizzano specifiche tipologie di miele.