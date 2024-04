I migliori integratori anti-stanchezza da assumere in primavera

La primavera è arrivata. Già da qualche settimana le giornate hanno iniziato ad allungarsi, il cielo sembra meno grigio, sulle piante hanno già fatto capolino le prime fioriture e nell'armadio i maglioni di lana hanno lasciato il posto a giacche più leggere, t-shirt colorate e abitini svolazzanti. Meraviglioso, ma non per tutti. Se la primavera è generalmente considerata come un momento di “cambiamento e di rinascita”, alcune persone la vivono con fatica. Almeno i primi giorni. Ecco che stanchezza, ansia, sonnolenza, inappetenza, difficoltà a concentrarsi e sbalzi d’umore si coalizzano per rovinarci le giornate. Del resto, per gestire nel migliore dei modi qualsiasi cambiamento, al nostro organismo serve tempo. E questo vale anche per il cambiamento di clima.

Come spiegano gli esperti di Humanitas, il cambio di stagione influisce sui ritmi circadiani, il ciclo di sonno-veglia, causando una sorta di “jet lag” stagionale. Inoltre, il passaggio a giorni più lunghi può influire sulla produzione di melatonina, l'ormone del sonno. A causa del cambio dell’ora e dell’aumento delle ore di sole, potrebbero esserci dei cambi nei bioritmi che ostacolano un riposo di qualità, per cui è bene prestarvi attenzione ed eventualmente prendere provvedimenti. Da non sottovalutare anche le reazioni allergiche determinate dal cambio di temperatura che, a loro volta, possono sfociare in stanchezza e irritabilità. Ultimo ma non ultimo, lo stress accumulato durante l’inverno, la minor attività fisica e una dieta ricca possono contribuire nel rendere questo passaggio particolarmente impegnativo. Un aiuto prezioso per prevenire la stanchezza e l'apatia primaverile, arriva ancora una volta dall'alimentazione. Gli esperti di Humanitas consigliano una dieta equilibrata e ricca di nutrienti. Portare a tavola quotidianamente frutta e verdura di stagione significa assicurare al nostro organismo quelle vitamine, sali minerali e antiossidanti utili per rinforzare il sistema immunitario e contrastare l’infiammazione, che può contribuire ai sintomi. Oltre a curare l’alimentazione è bene praticare attività fisica con costanza e trascorrere più tempo possibile all’aperto per fare il pieno di vitamina D, indispensabile per il benessere psicofisico. Se avere cura del proprio stile di vita è il primo passo per contrastare la fatica e gli sbalzi di umore tipici della primavera, anche la natura può dare il suo contributo, fornendoci una serie di alleati utili in questo senso. Gli esperti di Natursalus, start up del gruppo IMO Spa, hanno selezionato i migliori vegetali e piante officinali a cui affidarsi per non soccombere al cambio stagione.

He Shou Wu

Il Poligonum Multiflorum, conosciuto nella TCM (medicina tradizionale cinese) come He Shou Wu, vanta diverse proprietà che hanno dato origine a leggende di sopravvivenza e longevità acquisite in condizioni limite; anche la scienza moderna ha confermato le proprietà antiossidanti, anti-age, epatoprotettive, toniche, energetiche di questa pianta.

Sulforafano

Un potente antiossidante naturale in grado di distruggere i radicali liberi, aumenta la produzione di molecole antiossidanti (grazie all’azione del gene Nfr2), induce l’attività degli enzimi disintossicanti di fase 2 grazie ai i quali le cellule eliminano i composti tossici e si proteggono dai danni ossidativi. Ha importanti proprietà antinfiammatorie. In natura lo si ritrova in diverse specie vegetali, come nelle piante alla famiglia delle crucifere quali ad esempio broccoli, cavoli e cavolini di Bruxelles.

Zenzero

Possiede proprietà antiossidanti e antimicrobiche. Aiuta a prevenire lo stress ossidativo ed esercita un’attività antibatterica e antivirale. I gingeroli e gli shogaoli aiutano a combattere i disturbi respiratori esercitando un’azione broncodilatatrice e antinfiammatoria e promuovendo il rilassamento della muscolatura delle vie aeree.

Olivello spinoso

Apporta alti valori di vitamina C e di carotenoidi; è un antiossidante per eccellenza, rinforza il sistema immunitario.

Acerola



Possiede il più elevato contenuto al mondo in acido ascorbico. Esercita un’azione antimicrobica, mentre la vitamina C rafforza il sistema immunitario modulando le risposte innate e adattative. L’acido ascorbico sostiene la funzione di barriera epiteliale contro gli agenti patogeni e aiuta a scongiurare affezioni del tratto respiratorio.

Moringa oleifera

Noto superfood, in grado di apportare micro e macro nutrienti fondamentali, ha anche un notevole potenziale antiossidante grazie al contenuto in polifenoli, vitamina C, vitamina E e carotenoidi; ha un’azione depurativa sull’organismo.

Schisandra

Bacca nota in nella medicina tradizionale cinese per la caratteristica di contenere i 5 sapori, è molto apprezzata per le sue proprietà depurative, antiossidanti, rigeneranti ed energetiche.

Tuttavia, quando non è possibile assumere tutto ciò che il nostro organismo necessita attraverso l’alimentazione, si può ricorrere a integratori mirati (sempre sotto previo consiglio medico). Qui di seguito trovati la nostra selezione, disponibile online.