Antonella Clerici e la dieta dei 5: come funziona

Antonella Clerici e la dieta dei 5. La conduttrice ha raccontato di aver preferito un regime alimentare e integratori alle cure ormonali dopo la menopausa per avere una forma fisica invidiabile che la mostrano sempre in ottima forma solare e sorridente

Dieta di Antonella Clerici: i segreti della sua forma fisica

Riuscire a mantenere una buona forma fisica non è mai facile, soprattutto se si fa parte del mondo dello spettacolo e si conduce un programma culinario.

Lo sa bene Antonella Clerici, al timone di È sempre mezzogiorno, che ha deciso di seguire un regime per rimettersi in forma.

Niente cure ormonali, ma integratori alimentari e un regime di dieta. Antonella Clerici, celebre conduttrice di trasmissioni amatissime come La prova del cuoco e È sempre mezzogiorno, ha raccontato in un'intervista alla rivista Silhouette Donna le scelte che ha fatto dopo che è entrata in regime di menopausa e ha spiegato la dieta del 5 che segue, secondo le indicazioni della sua amica nutrizionista Evelina Flachi.

Antonella ogni giorno è circondata da cibo e dai piatti succulenti che si preparano quotidianamente nella sua trasmissione e non ha mai fatto mistero di essere una “buona forchetta” Nei paragrafi seguenti, scopriamo quale è la dieta di Antonella Clerici e il segreto della sua forma fisica. Per seguire la dieta di Antonella Clerici, ideata per lei dalla nutrizionista Evelina Flachi, bisogna seguire una serie di comportamenti e abitudini sane che possono aiutare a dimagrire nel modo giusto, proprio come ha fatto la conduttrice. Scopriamoli insieme

Dieta di Antonella Clerici

La popolare conduttrice, come si vede dalla trasmissione che conduce, è in buona forma fisica Grazie soprattutto al regime alimentare che ha deciso di seguire. La dieta di Antonella Clerici si basa su un programma che l’ha aiutata a perdere alcuni chili in eccesso dopo essere entrata nella fase delicata della menopausa in cui è quasi raro non ingrassare.

Proprio come la stessa conduttrice ha più volte spiegato, ha seguito la dieta dei 5 che include, proprio come dice il nome di questa regime alimentare, almeno cinque pasti da consumare tutti i giorni e che comprende: colazione, pranzo e cena + i due spuntini di metà mattina e pomeriggio. Il risultato, come si vede, è un corpo in buona forma fisica stando semplicemente attenti alle porzioni degli alimenti.

Dieta di Antonella Clerici: cosa mangiare

Niente cure ormonali, ma integratori alimentari e un regime di dieta. Antonella Clerici, celebre conduttrice di trasmissioni amatissime come La prova del cuoco e È sempre mezzogiorno, ha raccontato in un'intervista alla rivista Silhouette Donna le scelte che ha fatto dopo che è entrata in regime di menopausa e ha spiegato la dieta del 5 che segue, secondo le indicazioni della sua amica nutrizionista Evelina Flachi.

La dieta del 5, proposta dalla dottoressa, è piuttosto semplice e prende il nome dalla convinzione che sia importante mangiare cinque volte al giorno: tre pasti principali — colazione, pranzo e cena — più due piccoli spuntini spezza-fame, a metà mattina e a metà pomeriggio.

Un regime alimentare molto semplice comprendente i due spuntini spezza fame che permettono di non arrivare eccessivamente affamati ai pasti principali. La stessa Antonella Clerici ha spiegato che per lei vale il seguente detto: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Questo modo di alimentarsi le ha permesso di bruciare le calorie in eccesso.

Nella dieta di Antonella Clerici, come spiegato dalla sua nutrizionista Evelina Flachi, bisogna sempre partire da una colazione completa da fare in totale tranquillità e serenità. Non è necessario digiunare, né tantomeno saltare il pranzo poiché in questo modo si va incontro a uno squilibrio che comporta difficoltà sia fisiche che a livello emotivo.

Dieta di Antonella Clerici: consigli

Per seguire la dieta di Antonella Clerici, ideata per lei dalla nutrizionista Evelina Flachi, bisogna seguire una serie di comportamenti e abitudini sane che possono aiutare a dimagrire nel modo giusto, proprio come ha fatto la conduttrice. Un regime che ha seguito poco prima della menopausa quando il suo fisico stava risentendo degli effetti di questa fase.

È necessario cercare di limitare il più possibile il consumo di carne, prediligendo alimenti come proteine e verdure che vanno a costituire un primo piatto. Le proteine possono essere i legumi oppure il pesce. Sono aboliti gli alcolici, anche se è possibile concedersi un bicchiere di vino rosso ai pasti.

Si consiglia, nella dieta di Antonella Clerici, di assumere almeno due litri di acqua naturale lontano dai pasti possibilmente. In questo modo si va a drenare il fisico dalle scorie in eccesso combattendo anche la ritenzione idrica. Sono poi ammesse bevande come tisane, possibilmente senza zucchero e tè.

Nel regime alimentare che segue la conduttrice, si punta a cotture molto semplici come al vapore oppure alla griglia prediligendo come condimento l’olio extravergine d’oliva. Il pasto, che sia il pranzo la cena, deve iniziare sempre con delle verdure da consumare sia come passato, ma anche come vellutata. In questo modo è possibile saziarsi consumando un pasto leggero.