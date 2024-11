Dieta anti-raffreddore: cosa mangiare

Dieta antiraffreddore. Durante l'autunno e l'inverno siamo maggiormente soggetti ai malanni stagionali. Anche se il freddo c'entra in una minima parte. I responsabili di tosse, raffreddore e influenza sono microrganismi patogeni come virus e batteri, e alcuni di questi proliferano con il freddo. In più, le nostre difese tendono ad abbassarsi per il fatto che passiamo meno tempo all'aperto. Ed ecco che prendiamo un bel raffreddore e lo attacchiamo a chi ci sta vicino. Per evitarlo, è bene mantenere alte le difese immunitarie dell'organismo e il primo step per farlo è a tavola, scegliendo gli alimenti più ricchi di vitamina C che, per eccellenza, è un nutriente fondamentale per il sistema immunitario.

Come possiamo assicurarci di fare una scorta adeguata di vitamina C, che il nostro organismo non può sintetizzare e immagazzinare a sufficienza per proteggerci il più possibile dai malanni stagionali? Oltre ad assumere un integratore di vitamina C (la dose giornaliera consigliata è di 75 milligrammi per le donne e di 90 per gli uomini), la scelta migliore, come raccomandano i nutrizionisti, è assumere la vitamina C attraverso l'alimentazione.

Inserire alimenti ricchi di vitamina C nella nostra dieta non è un sacrificio, anzi: tanta golosa frutta e tante gustose verdure ce ne forniscono quantità elevate, e contengono flavonoidi che ne facilitano l’assorbimento. In aggiunta, aumentare la percentuale di frutta e verdura fresca e di stagione nella nostra dieta giornaliera apporta molteplici benefici, anche alla nostra pelle.

I benefici della vitamina C

Rafforza il sistema immunitario, proteggendoci dai malanni di stagione

Ha una potente azione antiossidante e previene l’invecchiamento cellulare

Aiuta l’assorbimento del ferro nell’intestino e contribuisce alla produzione dei globuli rossi

È benefica per la salute del sistema cardiocircolatorio e protegge i capillari

Mantiene sani i tessuti connettivi, accelera la guarigione delle ferite e previene le emorragie

È coinvolta nella sintesi di alcuni neurotrasmettitori e ormoni come la serotonina e sostiene il sistema nervoso

Abbiamo selezionato per voi 12 cibi ricchi di vitamina C, da consumare a rotazione ogni giorno. Ricordandovi che a differenza degli integratori (più di 1000 mg di acido ascorbico possono causare disturbi di stomaco e intestinali) i cibi non possono fornirci “troppa” vitamina C. Cucinate questi alimenti poco o niente, visto che la vitamina C è sensibile al calore e viene disattivata dalla cottura. Consumateli quindi crudi, o solo leggermente cotti, a bassa temperatura.

12 alimenti ricchi di vitamina C

#1 - Peperoncini piccanti

I peperoncini rossi sono una vera bomba di vitamina C: 100 grammi di questi piccoli e piccanti vegetali ne forniscono circa 229 milligrammi. In aggiunta, contengono anche una notevole dose di vitamina A o retinolo dall'azione anti-age sulla pelle. Tritateli crudi su primi, carne, pesce o insalate. E inseriteli nella preparazione del gazpacho, zuppa fredda estiva per eccellenza.

#2 - Peperoni rossi

Anche i peperoni rossi (e gialli) sono una straordinaria fonte di vitamina C: 100 grammi provvedono circa 166 mg di questo nutriente. I peperoni rossi sono deliziosi anche crudi: tagliateli a cubetti e cospargeteli sull'insalata, o tagliateli a listelli e intingeteli in hummus e guacamole.

#3 - Ribes nero (e altri frutti di bosco)

Tutti i frutti di bosco, e in particolare il ribes nero che ne contiene circa 180 mg per etto, sono ricchi di vitamina C. Provate a consumarli regolarmente, inserendoli negli smoothies del mattino, aggiungendoli allo yogurt greco, o mangiandoli come snack sano fra i pasti insieme a qualche mandorla, anacardo o noce.

#4 - Rucola

Si aggiunge in insalate, per insaporire verdure e pesce, e dare un tocco piccantino agli altri ingredienti che mettiamo nella piadina. Ma anche in aggiunta allo smoothie mattutino. La rucola contiene 110 mg di vitamina C.

#5 - Spinaci

Gli spinaci sono ricchissimi di magnesio e sono l'alimento anti-stanchezza per eccellenza. In più, contengono anche vitamina C pari a 54 mg per 100 g di prodotto.

#6 - Lattuga

È la regina delle insalate da mangiare a pranzo in qualsiasi stagione e contiene 59 mg di vitamina C.

#7 - Guava

Anche questo frutto esotico che cresce nelle zone tropicali è al top alla classifica dei cibi più ricchi di vitamina C: 100 grammi di guava ci regalano circa 228 mg di questo vitale nutriente. In più questo superfrutto ricco di polifenoli e carotenoidi è un potente antiossidante, antinfiammatorio, antivirale e antibatterico. Quando lo trovate, fatene incetta.

#8 - Cavolo nero

In inglese si chiama kale e per i salutisti californiani è un autentico cibo di culto: le insalate di cavolo nero e avocado sono considerate il piatto sano per eccellenza. Questa verdura della famiglia delle brassicacee ci fornisce 120 mg di vitamina C per cento grammi. Usate queste foglie scure per fantasiose insalate, ma anche per centrifugati e frullati ipernutrienti.

#9 - Kiwi

Questo frutto originario della Cina ora popolare in tutto il mondo è un'eccellente fonte di vitamina C: ne contiene circa 85 mg per 100 grammi. Ma non solo: il kiwi contiene anche vitamina E, calcio e potassio; e grazie alla combinazione ottimale di fibre solubili, insolubili, ed enzimi, migliora la digestione e il transito intestinale. Tagliatelo a fettine sul muesli del mattino, o consumatelo come snack fra i pasti.

#10 - Arance (e altri agrumi)

Sono il primo frutto che ci viene in mente quando pensiamo alla vitamina C, e a ragione: le arance, cosi come tutti gli agrumi, contengono alte quantità di vitamina C. Un'arancia media ne fornisce circa 75 mg, mezzo pompelmo circa 39 mg. Ottime anche le spremute, ma bevetele fresche, appena preparate, per evitare che la vitamina C si ossidi.

#11 - Broccoli

I broccoli sono un vero cibo della salute anche perché ricchi di vitamina C: ne contengono circa 89 mg per etto. Li avete mai provati crudi, tagliati in fettine sottili, in insalata, con un condimento composto da tahina (crema di sesamo), limone, olio di oliva e salsa di soia? Se non li amate crudi, cuoceteli rapidamente al vapore, e gustateli ancora croccanti, con olio extravergine d'oliva, limone e sale marino.

#12 - Cavolini di Bruxelles

Questi micro-cavoli sono un concentrato di nutrienti benefici per la pelle: contengono betacarotene, vitamina A, vitamina E, e vitamina C essenziale per la sintesi del collagene. 100 grammi di questi vegetali provvedono 85 mg di vitamina C. Provate a mangiare i cavoletti di Bruxelles crudi, tagliati sottilissimi in insalata, magari con qualche scaglia di parmigiano. E la pelle risplenderà.