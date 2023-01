Dieta Mediterranea per dimagrire dopo le feste, il menù

La dieta ideale per dimagrire dopo le feste? È equilibrata, disintossica, fa perdere peso e ritornare in forma senza danni alla salute. Con la dieta mediterranea, Patrimonio dell’Umanità, si può (anche) perdere peso, scopri il menù per perdere peso per dimagrire dopo le feste

Prima di tutto è importante curare l’alimentazione, che non significa vivere di rinunce, ma imparare a mangiare sano e buono. L’Italia ha la fortuna di essere la patria della dieta mediterranea, una delle diete più invidiate nel mondo che oltre a garantire un’ottima forma fisica permette di stare in salute senza rinunciare al gusto. Quindi, una delle cose più semplici da fare per rimettersi in forma è stampare la famosa piramide alimentare della dieta mediterranea e seguirla passo per passo;

Puoi dimagrire in modo sano perché la dieta mediterranea è inclusiva: a differenza di molte altre, non esclude i cibi, scopri il menù della giornata tipo

Dieta mediterranea dopo le feste

Dopo le festività giunge il momento, un po’ per tutti, di tirare la cinghia e correre ai ripari dai bagordi e gli stravizi a tavola. Per poter tornare in forma, la dieta mediterranea è il giusto regime da seguire per tutti gli alimenti che comprende nel suo programma e per i benefici che si ottengono in termini di dimagrimento.

Un regime considerato Patrimonio Mondiale da parte dell’Unesco e che, per il sesto anno, è stata considerata la migliore da seguire proprio per i suoi benefici. Per riprendersi dalle abbuffate e riuscire a dimagrire dopo le festività, la dieta mediterranea è sicuramente il regime migliore da seguire per tornare in forma.

A differenza di altri regimi alimentari che sono proposti in questo periodo dell’anno, perdere peso seguendo questa filosofia di vita è assolutamente possibile proprio perché ritenuta inclusiva, indice del fatto che non esclude nessun alimento. Un regime del genere permette di includere qualsiasi cibo proprio perché ricchi di benefici e vitamine. Considerata la base di una alimentazione sana, aiuta a dimagrire e perdere peso. Oltre a donare un fisico in buona forma, questo tipo di dieta permette anche di apportare benefici per il cuore, la pressione sanguigna e per i livelli di colesterolo molto bassi, oltre al fatto che riduca il rischio di contrarre il diabete.

Dieta mediterranea dopo le feste: gli alimenti consigliati e quelli da evitare

Un regime come la dieta mediterranea dopo le festività natalizie è assolutamente consigliata, perché bilanciata e ricca di benefici. Per riuscire a tornare in forma con questo regime bisogna privilegiare alimenti come i cereali integrali, la frutta, la verdura, i legumi, ma anche le noci, quindi frutta secca. Per quanto riguarda i condimenti, si tende a privilegiare le erbe aromatiche, le spezie e l’olio di oliva.

Non possono poi mancare le proteine animali che sono date dal pesce che contiene acidi grassi e Omega 3, presenti nel salmone, le sardine e il tonno che sono anche un ottimo contorno. In misura minore sono consigliate anche le proteine animali magre, da consumare almeno due volte a settimana che includono il pollo e il tacchino.

Il burro e la carne rossa che sono alimenti ricchi di grassi saturi vanno consumati raramente, così come le uova e i latticini che, pur rientrando nel regime mediterraneo, si consiglia di assumere con una certa moderazione soprattutto se si vuole perdere peso. Per quanto riguarda l’alcool, bisogna moderarsi assumendo soltanto un bicchiere di vino al giorno.

Dieta mediterranea dopo le feste: il menù per eperdere peso

Inoltre, seguire la dieta mediterranea è molto facile, come si evince da un esempio di menù qui sotto riportato:

- Colazione: yogurt greco magro insieme a del pane tostato integrale e della frutta fresca

- Pranzo e cena: si consiglia pasta integrale oppure pesce grigliato sempre accompagnato da verdure da condire con un filo di olio di oliva. Sono diversi poi i piatti da preparare in questo periodo: dai crostini a base di hummus passando per risotto con le verdure oppure le zuppe di farro e cereali.

La dieta mediterranea è etica, non è inventata per fare soldi e offre uno stile di vita virtuoso.

Detto questo, la dieta mediterranea non è nata come un modo per dimagrire velocemente. Invece, è uno stile di vita che porta alla perdita di peso nel medio-lungo periodo.