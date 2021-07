Dieta sdm per perdere peso velocemente : cos’è e come funziona?

La dieta sdm del professor Blackbun: il menu per perdere peso rapidamente

Come ogni estate, torna la lotta contro i chili di troppo e la riceca di una dieta che ci permetta di perdere peso velocemnte . Parliamo della dieta S.D.M., molto chiacchierata per essere seguita da molti vip, come ad esempio Laura Pausini. La dieta sdm è un regime dietetico molto famoso che promette di far perdere svariati chili attraverso la modulazione dei macro nutrienti. Quando si desidera perdere peso, è inevitabile iniziare a consultare le tante diete presenti sul web. Tra queste sempre più diffusa è la dieta sdm, la cui fama è quella di far perdere peso in poco tempo grazie ad una strategia alimentare che prevede tre fasi diverse.

La dieta, il cui nome per esteso sta per Società Dietetica Medica, è stata ideata dal professor Blackburn negli anni 70 e si basa su un’alimentazione chetogenica.

Che cos’è la dieta S.D.M?

La dieta S.D.M. sicuramente non è una dieta mediterranea bilanciata, nonostante gli alimenti “proteici” a supporto del protocollo proposti dall’azienda ricordino vagamente pasta e cereali, alcuni dei protagonisti della nostra dieta. Pertanto rappresenta una fase dietetica attraverso la quale è possibile dimagrire in tempi decisamente rapidi.

La dieta S.D.M. però, al contrario di quanto erroneamente si crede, non è neanche una dieta iperproteica, in quanto il contenuto proteico viene stabilito dal professionista della salute in base alle esigenze specifiche di ogni utente. È pertanto una dieta proteicamente bilanciata ma fortemente ipocalorica e soprattutto sprovvista di carboidrati. Queste particolari distribuzioni di nutrienti inducono un cambiamento metabolico, noto come chetosi, che favorisce la perdita rapida e progressiva di tessuto adiposo.

Dieta Sdm: come funziona?

La dieta sdm ha il lato positivo di prevedere una prima fase in cui per via dell’effetto chetogenico si riesce a non avvertire la fame. In questo modo è possibile seguirla senza troppi sacrifici.Trattandosi di un regime alimentare proteico, però, la dieta sdm (nota anche come Kalibra) non è adatta a tutti. Può infatti rivelarsi nociva se si hanno problemi renali o altre patologie. Inoltre, il basso contenuto calorico, nel lungo tempo, può portare a dei rallentamenti del metabolismo.

Prima di seguirla è quindi consigliabile sentire il proprio medico curante. In questo modo sarà possibile vagliare insieme i pro e i contro valutando al contempo altre strategie più bilanciate ma comunque in grado di portare a perdere il peso desiderato.

La dieta sdm del professor Blackbun: il menu per perdere peso

La dieta sdm del professor Blackbun si presenta come una dieta proteica e, di conseguenza, con pochissime calorie. Lo scopo è infatti quello di portare ad una chetosi in grado di alterare il metabolismo per sollecitare la perdita di peso. Perché funzioni vanno seguite tre fasi:

– Prima fase: a base di sole proteine magre e di verdure e del tutto priva di grassi

– Seconda fase: con inserimento graduale di alcuni cibi

– Terza fase: di mantenimento, con un regime alimentare più equilibrato

Si tratta di una dieta nella quale è previsto l’uso di alcuni prodotti studiati appositamente per chi la segue. Inoltre è per certi versi è simile ad altre diete diventate famose per la possibilità di perdere molto peso, come ad esempio la dieta Dukan.

Esempio di menù fase di dimagrimento

Colazione: Caffè o tè + Snack sostitutivo S.D.M. oppure Fette e crema al cacao S.D.M.

Pranzo: Primo piatto S.D.M. + spinaci o verdure a basso tenore di carboidrati

Cena: pollo o tacchino oppure merluzzo o orata + pomodori o verdure a basso tenore di carboidrati

Benefici e Controindicazioni della dieta S.D.M

Chi segue la Dieta S.D.M ottiene con una stima dell’ 80% i seguenti benefici:

diminuzione della fame

mantenimento della massa magra

risultati veloci

azione anti-cellulite