Dieta, come ha fatto a dimagrire Elettra Lamborghini

Come ha fatto a dimagrire Elettra Lamborghini?

La cantante segue da anni una dieta vegetariana che consiste nel mangiare molti cibi a base di fibre e proteine, diminuendo (non eliminando) i carboidrati.

A ciò va aggiunto un costante allenamento in palestra.

La dieta si divide in 5 pasti, un primo pasto nella mattinata, una colazione a base di avena, dove la cantante opterà per un frutto (mela, banana) o dei biscotti d'avena accompagnati da un bicchiere di latte di soia. Per il primo spuntino, quello di metà mattinata, si può scegliere un'insalata mista, compresa di un'arancia tagliata a cubetti, carote, pomodorini e 50grammi di cubetti di tofu.

A pranzo 80 grammi di riso integrale (o farro) bollito con 40 grammi di ceci (oppure fagioli o lenticchie), accompagnati da un'insalatona mista di pomodori, carote e zucchine e 30 grammmi di pane integrale. Per la merenda pomeridiana, si possono scegliere frutta secca, come anacardi o noci, con un bicchiere di latte di soia. Infine, a cena due hamburger di soia o di farro con broccoli. Oppure altri alimenti proteici accompagnati con insalata verde abbianata a pomodorini secchi, olive e carote.