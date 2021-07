17 luglio, 13 morti Covid in Italia, zero in Sicilia

Sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.898). Sale così ad almeno 4.284.332 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 13 (ieri sono stati 11), per un totale di 127.864 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.112.977 e 2.328 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.070). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 43.491, pari a +777 rispetto a ieri (+1.814 il giorno prima).

Il tasso di positività è 1,3% (l’approssimazione di 1,27%); ieri era 1,4%.

Zero morti in Sicilia

La Sicilia fa un altro balzo in avanti sui contagi. I nuovi positivi di oggi sono 431, con un dato che fa dell'Isola la terza regione d'Italia con più nuovi casi dopo Lazio (500) e Lombardia (434). Sono però 13.176 i tamponi processati nell'isola: l'incidenza scende dunque al 3,3 per cento contro il 4,0 per cento che il giorno precedente aveva fissato un nuovo record.

Gli attuali positivi sono 4.787 con un aumento di altri 378 casi. I guariti sono 53 mentre nelle ultime 24 ore non ci sono morti così come negli ultimi giorni. Il totale dei decessi resta di 6.006. Sul fronte ospedaliero c'è una leggera flessione dei ricoverati che sono adesso 166, uno in meno rispetto a ieri. Restano invariati i ricoverati in terapia intensiva che sono 23. Sul fronte del contagio nelle singole province Ragusa in testa con 134 nuovi casi, Palermo 48, Catania 56, Messina 12, Siracusa 37, Trapani 33, Caltanissetta 38, Agrigento 50, Enna 23.