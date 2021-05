20 morti Covid in Sicilia il 3 maggio

Ragusa - Stabile rispetto a ieri la curva epidemiologica dell'infezione da Sars-CoV-2 in Sicilia, dove oggi - secondo il bollettino del ministero della Salute - si registrano 734 nuovi casi su 14.474 tamponi effettuati. Ieri c'erano stati 772 casi a fronte di 9.773 test. Balzo in avanti invece delle vittime che sono state 20 nelle ultime 24 ore (contro le 3 di ieri). Netto calo dei contagi invece a livello nazionale.

Con i 734 casi odierni il numero degli attuali positivi in Sicilia - in virtù anche di guarigioni e decessi - è oggi di 24.955 (ieri erano 24.781), di cui 23.617 in isolamento domiciliare (ieri 23.470), 1.178 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ben 30 in più di ieri) e 160 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (erano 163) con 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 210.993 (ieri erano 210.259), le guarigioni sono 180.595 con 540 pazienti dimessi o dichiarati guariti dalle Asp nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le odierne 20 sono arrivate a 5.443.

A livello provinciale, oggi sono i numeri di Palermo a far preoccupare le autorità sanitarie regionali. Sono 445 i nuovi casi registrati a Palermo e provincia, poi ci sono Catania con 99, Messina con 61, Siracusa con 35, Caltanissetta con 31 Ragusa, con 28, Trapani con 25 , Agrigento con 2 ed Enna con 2.