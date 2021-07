70 contagi Covid a Pantelleria, 14 a stromboli

Pantelleria - Il Covid nei luoghi di vacanza. A Stromboli i positivi al Covid sono a quota 14, contro gli 11 di ieri A Salina i casi sono solo tre, tutti in isolamento domiciliare da giorni. A Pantelleria, nel Trapanese, i contagiati sono già una settantina e sette locali hanno chiuso i battenti perché il personale è in quarantena.

L'ultimo focolaio in ordine di tempo è quello della piccola isola delle Eolie: oltre a 7 turisti milanesi, 3 dipendenti dell'Osservatorio (il ristorante con vista sui crateri del vulcano) e un tassista, ieri sono risultati positivi alcuni familiari dei residenti contagiati. L'Asp di Messina ha disposto il tracciamento a tappeto con screening gratuiti nell'ambulatorio dell'azienda sanitaria. Il ristorante dove lavorano i positivi e una libreria sono stati chiusi in via precauzionale dai titolari.

A Pantelleria i positivi sono passati da 52 a circa 70 negli ultimi due giorni e in isolamento fiduciario ci sono in tutto duecento persone