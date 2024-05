Ragusa - Lite con accoltellamento in via Vittorio Emanuele Orlando a Ragusa in prossimità della scuola Francesco Crispi, non lontano dal liceo classico "Marsala". Una lite fra alcuni giovani è sfociata in una colluttazione dove uno dei protagonisti ha tirato fuori dalla tasca un coltello.

Un giovane è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II dove non è in pericolo di vita. Indagano le forze dell'ordine, è intervenuto il 118.