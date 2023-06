Agguato a Scicli, colpi di pistola al volto di padre e figlio

Scicli - Agguato stamani a Scicli ai danni di un uomo e del figlio, in contrada San Marco, alla immediata periferia della città. Un ignoto armato di pistola a pallini da caccia ha mirato al volto di un imprenditore di Scicli, M.C. 57enne, titolare di una casa di riposo in contrada San Marco, e al figlio di questi, G.C, noto sportivo appassionato di arti marziali, trentenne.

News Correlate Colpi di pistola agli occhi di padre e figlio a Scicli

Padre e figlio sono rimasti gravemente feriti al volto. I due non sono in pericolo di vita, anche se uno è in codice rosso e la Tac ha rilevato presenze di piombo da arma da sparo al suo volto. Sul luogo dell'agguato i carabinieri del Nucleo operativo di Modica, i carabinieri di Scicli e i militari del comando provinciale. C'è un indiziato sulle cui tracce sono gli inquirenti. L'accusa per lui potrebbe essere di tentato omicidio, per quanto l'arma e le munizioni usate facciano pensare a una ritorsione per dissidi personali. L'autore dell'agguato ha mirato agli occhi di entrambe le vittime.

Ad agire potrebbe essere stato qualcuno che un paio di mesi fa avrebbe subito un torto, a suo giudizio, dal giovane ferito oggi. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. La notizia ha destato grande clamore in città.

L'agguato è avvenuto a poche centinaia di metri dalla Tenenza dei carabinieri, dove i due feriti si sono recati a bordo della propria auto, chiedendo i soccorsi.