Alessandro muore a 21 anni in moto contro un furgone. Il papà era in auto dietro di lui

Marghera, Venezia - Incidente mortale nel Veneziano e la vittima è un giovanissimo centauro. In sella ad una moto da cross il ragazzo di 21 anni, Alessandro Busatto, secondo una primissima ricostruzione avrebbe prima affiancato un'auto e poi avrebbe urtato frontalmente un furgone che viaggiava che arrivava in direzione opposta ed infine è uscito di strada. Fatale per il giovane centauro lo schianto. Tragedia nella tragedia, ad assistere allo schianto è stato il papà, che viaggiava in auto dietro di lui.

Alessandro viaggiava in sella alla sua moto e, secondo una prima ricostruzione, si è fermato al semaforo in attesa del verde. Subito dietro di lui, in auto, il padre. Il genitore l'ha visto ripartire, poi, pochi secondi dopo, è avvenuto l'impatto con il furgoncino. Nonostante i soccorsi, per il 21enne non c'è stato nulla da fare. Studente alle scuole serali, la giovane vittima viveva con la famiglia.