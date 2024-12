Lutto a Carlentini per la morte in un incidente di Marco Floridia, 17 anni

Carlentini, Siracusa - Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Carlentini, la vittima è un giovane centauro di 17 anni, Marco Floridia. Il giovane era uno studente dell’Istituto Industriale all’ultimo anno. L’incidente è avvenuto all’altezza del bivio che collega Carlentini con la zona Santuzzi, nei pressi di un supermercato. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo era in sella a uno scooter e stava superando alcune auto ferme a uno stop, ma non si è accorto di una vettura guidata da una donna che stava svoltando per accedere al parcheggio del supermercato.

L’impatto è stato inevitabile, portando alla morte il giovane, che è stato sbalzato violentemente contro un’aiuola. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente. Qualche minuto dopo lo scontro, sono arrivati gli amici ed i compagni di scuola del 17enne, affranti da dolore.