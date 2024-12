Modica, le due sorelle ottantenni erano morte da 72 ore

Modica - Erano morte da 72 ore le due anziane sorelle modicane, di 80 e 83 anni, trovate prive di vita ieri mattina nella loro casa in corso Nino Barone a Modica Alta. Le due donne sono morte una per cause naturali e l’altra per un incidente domestico. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, una delle due sorelle avrebbe avuto un malore, l’altra, nel tentativo di soccorrerla, sarebbe caduta dalle scale rotolando per l’intera rampa e finendo contro il portoncino di casa. È stato il nipote, che non aveva notizie delle donne da due giorni, a scoprire la tragedia e a chiamare i Carabinieri.

Il medico legale intervenuto sul posto ha appurato che si è trattato di morte per cause naturali. I corpi delle due sorelle sono stati riconsegnati alla famiglia per i funerali. Da una ricostruzione effettuata dagli uomini dell’arma insieme alla Scientifica, nell’abitazione non è stato trovato nessun segno di effrazione, la casa era in perfetto ordine. In corso Nino Barone anche il magistrato della Procura di Ragusa che dopo il referto del medico legale e dopo aver accertato che non c’erano segnali di presenze estranee nell’abitazione, ha consegnato le salme alla famiglia per le esequie.