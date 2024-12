Mascalucia, è Michele Malachia la vittima dell’incidente mortale in Mini Cooper. Vittima di infarto

Mascalucia, Catania - Si chiamava Michele Malachia, 62 anni, l’uomo morto dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Etnea a Mascalucia. La sala operativa della Polizia Municipale di Mascalucia ha anche confermato come l’incidente sia stato del tutto autonomo, in quanto non risultano altri veicoli coinvolti oltre alla Mini Cooper sulla quale viaggiava l’uomo. Il 62enne ha avuto improvvisamente un infarto mentre si trovava alla guida del veicolo, che si è ribaltato, ma che allo stesso tempo non ha subìto danni.

La morte sarebbe avvenuta quindi a causa del malore e non dell’impatto provocato dall’incidente.