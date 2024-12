Roma, bimbo di 12 anni precipita dal decimo piano e muore

Roma - Un bambino di 11 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di un palazzo in via Igino Giordani nel quartiere Collatino, alla periferia di Roma. A quanto si apprende il ragazzino sarebbe caduto dal decimo piano. La vicenda intorno alle 17, quando è stata allertata la polizia.

All'arrivo del 118 il 12enne non dava segni di vita, con i sanitari che hanno cominciato il loro intervento sul posto. Intorno alle 18.20 il trasporto in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il bimbo è deceduto poco dopo.

Il ragazzino è precipitato da una finestra al decimo piano. L'allarme è scattato intorno alle 17. Diverse le chiamate arrivate al Numero di emergenza 112. Sul posto il personale del 118 e la polizia che indaga sulla vicenda. I sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo, poi la corsa disperata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove il dodicenne è arrivato in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E ora la polizia indaga per far luce sull'accaduto. A quanto ricostruito, il dodicenne si trovava in casa con la babysitter ed è precipitato dalla finestra della sua cameretta finendo in un parchetto interno.

Gli investigatori sono al lavoro per stabilire come abbia fatto a cadere giù: se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Dolore e sgomento tra chi conosceva Valerio, un ragazzino sorridente e gentile che divideva le giornate tra la scuola e la passione per il calcio. Tanti gli scatti di viaggi e momenti felici con i genitori e la sorellina condivisi sui social dalla mamma del bambino.

«Ero appena uscito dalla palestra e stavo percorrendo il parco che costeggia le "torri" di via Igino Giordani quando ho sentito le urla - racconta Fabio - C'era il papà che gridava "Valerio, Valerio". Stava rientrando a casa in quel momento e ha trovato il figlio per terra. Ho capito subito che era successo qualcosa di grave e mi sono avvicinato. Con altri abitanti del quartiere rimasti lì fino all'arrivo dell'ambulanza». I genitori di Valerio si trovano ora all'ospedale Bambino Gesù. Sono sotto choc. Nelle prossime ore, appena sarà possibile, gli investigatori li ascolteranno per poter acquisire elementi utili a fare luce sulla vicenda. La dinamica dell'accaduto resta tutta da chiarire. Resta soprattutto lo strazio della famiglia e degli amici del 12enne. Una morte troppo precoce, un dramma impossibile da accettare.