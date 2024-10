Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti», 4 bimbi

Valencia - È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un fenomeno meteorologico noto come Dana, ha provocato almeno 51 morti, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che sono numerose le persone ancora disperse. Al momento, l’allerta resta alta, poiché le inondazioni hanno isolato diversi centri abitati, rendendo difficile il lavoro dei soccorritori.

Le autorità della Comunità Valenciana hanno attivato un numero telefonico di emergenza per permettere ai cittadini di segnalare familiari scomparsi o di cui non si hanno notizie. Tra le zone più colpite si segnalano le province di Valencia e Castiglia-La Mancia, con città intere sommerse dall’acqua e ingenti danni alle infrastrutture.

Le piogge, iniziate debolmente lunedì, si sono intensificate martedì pomeriggio, rendendo necessario l’intervento delle autorità che hanno chiesto ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni e di evitare spostamenti non indispensabili. Centinaia di persone sono rimaste bloccate in stazioni ferroviarie e sul posto di lavoro, intrappolate dall’acqua. Particolarmente critica è la situazione a Letur, nella provincia di Albacete, dove sei persone risultano ancora disperse. Un treno diretto a Madrid è deragliato nella zona di Malaga a causa delle condizioni meteo estreme, anche se per fortuna non si segnalano feriti tra i passeggeri.

L’agenzia meteorologica spagnola Aemet ha diramato un’allerta rossa per l’intera regione valenciana, con i comuni di Ribera Alta e Utiel-Requena tra i più colpiti. In queste aree, l’esondazione del fiume Magro e del torrente Poyo ha causato danni incalcolabili. Anche la città di Valencia è in ginocchio: vari quartieri sono allagati a causa dell’esondazione del fiume Turia, e durante la notte sono stati allestiti centri di accoglienza per gli sfollati. I servizi ferroviari e metropolitani sono stati sospesi a causa dei binari sommersi dall’acqua.