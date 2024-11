È Arianna Paola Alberga la ragazza trafitta dal guard rail

Milano - L’auto va a sbattere violentemente contro il guardrail, trasformandosi in un groviglio di lamiere. Nello schianto muore la giovane barista Arianna Paola Alberga, di 26 anni, residente a Segrate, che viaggiava sul sedile passeggero. Ferito il conducente, X. D. , della stessa età, di origini albanesi e residente a Lodi. L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Cinisello Balsamo, Comune alle porte di Milano. Il guidatore è stato sottoposto all’alcoltest per stabilire se fosse sotto l’effetto di alcol e droga mentre era alla guida. La polizia locale ha ricostruito lo scontro avvenuto qualche minuto prima delle 2 sul viale Fulvio Testi, arteria a tre corsie che collega la cittadina con Milano, da una parte, e Monza, dall’altra.

Il 26enne alla guida della vettura, una Ford Focus, che correva verso nord, ha perso il controllo del mezzo: la macchina ha abbattuto un palo della luce, prima di andarsi a schiantare contro il guardrail davanti a un negozio di articoli da campeggio. La procura di Monza ha disposto accertamenti per verificare l'eventuale positività all'alcoltest. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per liberare le due persone nell’abitacolo dal groviglio di lamiere. La 26enne è però deceduta sul posto, mentre il guidatore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Arianna Paola Alberga lavorava al bar della sede di Mediaset di Segrate: grande il cordoglio e lo sgomento tra i colleghi.