Vittoria, auto in fiamme in via Bologna

Vittoria - Auto in fiamme a Vittoria. Il mezzo ha preso fuoco mentre era parcheggiato nel garage, alla base di un’abitazione formata da 2 piani (oltre allo stesso garage a piano terra), in via Bologna, vicino alla chiesa di San Domenico Savio. Si tratta di una Ford Focus. Evacuate entrambe le famiglie che vivono una al primo e l’altra al secondo piano. Sul posto i vigili del fuoco di Vittoria che hanno ottenuto un supporto anche da Ragusa con l’autobotte. Il proprietario dell’auto si trovava a lavoro quando l’auto, molto probabilmente per un corto circuito, è andata in fiamme. A dare l’allarme la moglie che si trovava in casa e che ha sentito odore di bruciato.

I fatti intorno alle 14. Sul posto anche la polizia municipale.