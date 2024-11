Auto si ribalta, muore bimbo di 8 anni

Palermo - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sulla autostrada Palermo-Catania. La vittima era di Campofelice di Roccella. Lo scontro tra due automobili è avvenuto in direzione del capoluogo etneo all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Una delle due vetture si è ribaltata. Sono rimaste coinvolte altre tre persone trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai dell’Anas per mettere in sicurezza le vetture e della carreggiata dove è avvenuto lo scontro.