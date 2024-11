Si lancia dal secondo piano mentre compie un furto per sfuggire alla polizia

Vittoria - Un novello Arsenio Lupin.

Scena da film a Vittoria.

Un pluripregiudicato 35enne si è lanciato dal secondo piano di un’abitazione, riportando politraumi agli arti inferiori e superiori. L’uomo si era arrampicato nell’edificio dove stava tentando di mettere a segno un furto. All’arrivo delle forze dell’ordine ha deciso senza esitazione di lanciarsi di sotto per evitare la cattura. Ma non è servito. È stato portato in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato guai seri ai talloni.