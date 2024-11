Autocompattatore finisce contro una palazzina: due feriti gravi

Roma - Alle 4.45 l’autista di un compattatore dell’Ama impegnato nella raccolta dei rifiuti e l’inquilina di un appartamento al piano seminterrato di un palazzo di via Vitorchiano, lungo via Flaminia, sono rimasti gravemente feriti dopo che il veicolo della municipalizzata è uscito di strada, ha abbattuto un palo ed è precipitato nel cortile interno dell’edificio. Nell’impatto il camion ha sfondato una parete dell’abitazione della condomina provocando un’apertura di alcuni metri. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’inquilina dalle macerie e l’autista dell’Ama dall’abitacolo: entrambi sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso e ora si trovano in prognosi riservata. Indagini da parte dei vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia provocato l’uscita di strada del mezzo pesante.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire il recupero del compattatore.