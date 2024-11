Aci Castello: nel ristorante 200 kg di cibo fuorilegge

Aci Castello, Catania - I militari del Nas hanno scoperto gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante di Aci Castello, dove hanno trovato 200 kg di alimenti potenzialmente contaminati, che sono stati sequestrati. L’attività è stata sospesa e il titolare è stato denunciato.

Nel corso di controlli in tutta la provincia etnea durante i quali sono stati impegnati circa 200 carabinieri, a Caltagirone è stato denunciato anche il proprietario di un’autofficina: scaricava oli esausti e acque reflue senza alcuna autorizzazione e aveva allestito un deposito illegale di rifiuti speciali, come carcasse e vari componenti di veicoli oltre a batterie al piombo. A Randazzo sanzionato il titolare di un centro equestre, un 47enne pregiudicato: sequestrati molti animali privi di microchip, ovvero senza registrazione all’anagrafe veterinaria, e due decine di volatili appartenenti a specie protette. Multe pure per una mini discarica illegale e abusivismo edilizio.