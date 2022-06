Bagnino salva due bambini in mare e muore sul bagnasciuga

Castel Volturno, Ce - Un uomo ha salvato due bambini dalle onde, poi ha avuto un malore a riva e lì è morto: si tratta di un 42enne di origine marocchina, da quasi 20 anni residente a Castel Volturno, nel casetano, dove gestiva il lido in cui oggi è successa la tragedia.

Stando ai primi accertamenti effettuati dalla Guardia costiera e dalla Procura di Santa Maria Capua Veteree, l'uomo ha visto alcuni bambini in difficoltà in mare si è tuffato in acqua, riuscendo a riportarli sul bagnasciuga con l'aiuto di un secondo soccorritore: toccata terra si è sentito male e a nulla sono valsi i tentativi di rianimalo. Gli inquirenti stanno decidendo se eseguire l’autopsia sul corpo, per chiarire le cause del decesso.