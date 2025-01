Cappotta una Lamborghini Urus a Scicli, auto in fiamme vicino benzinaio. A bordo una donna

Scicli - È cappottata per poi incendiarsi. Una Lamborghini Urus, condotta da una donna di Scicli, ha provocato attimi di forte apprensione questo pomeriggio, intorno alle ore 15, sulla strada provinciale 39, la Scicli-Donnalucata. L’incidente stradale si è verificato nei pressi di contrada Barone, in corrispondenza del distributore di benzina.

Alcuni passanti hanno aiutato l’automobilista, una donna di Scicli, a tirarsi fuori dal veicolo, prima che questo prendesse fuoco. Il rogo è stato spento immediatamente con alcuni estintori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118. Intervenuta anche la Polizia Municipale per occuparsi dei rilievi e gestire il traffico veicolare, bloccato per consentire la messa in sicurezza della sede stradale.

Si tratta di un'auto del valore di oltre 200 mila euro.