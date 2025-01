Chi è Francesco Lo Monaco

Vittoria - Francesco Lo Monaco, 43 anni, è già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti. Nel novembre del 2021 fu vittima di un tentato omicidio e rimase gravemente ferito.

Si tratta del figlio di Vincenzo Lo Monaco, anch'egli pregiudicato, soprannominato "Cannata". Nel 2005, Francesco ha sfregiato al volto Alessandro Greco, un componente della famiglia di Elio Greco (ritenuto vicino al clan Dominante), sottoposto a confisca beni, e padre di Rosario Greco, l’uomo che nel 2019 travolse con un suv due bambini sempre a Vittoria, uccidendoli. Francesco Lo Monaco venne arrestato nel 2008 in una maxi operazione antidroga che aveva portato al fermo di 77 persone nel Ragusano. Tutti vennero accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tipo cocaina ed hashish. La base operativa dell'associazione era a Vittoria mentre la sostanza stupefacente venivano acquistata in prevalenza nell’hinterland milanese e nella provincia di Reggio Calabria e trasportata con la complicità di insospettabili corrieri organici ai gruppi criminali.