Christian Regina ucciso a 40 anni sulla porta di casa: confessa un ragazzo di 16 anni

Siracusa - Un ragazzo di 16 anni è stato fermato con l'accusa di omicidio in relazione alla morte, nella tarda serata di lunedì 9 dicembre, del 40enne Christian Regina. L'uomo è stato accoltellato sulla porta di casa in via Italia a Siracusa. Il ragazzo si è costituito, accompagnato dai genitori e ha confessato l'omicidio. Sembra che tra il giovane e la vittima sia nato un alterco sfociato in una lite sulle scale del condominio. Regina è stato colpito con un fendente al torace ed è morto dissanguato in pochi minuti. Il ragazzo è prima fuggito ma poi ha deciso di costituirsi.

Il 40enne Christian Regina viveva nel quartiere popolare nella zona nord di Siracusa ed era conosciuto per il suo lavoro al mercato ortofrutticolo cittadino. Sul suo profilo Facebook si legge che lavorava anche come imbianchino ed era papà di un bambino piccolo. Sui social la notizia della morte dell'uomo è stata accolta con grande dolore: «Non esistono parole», si legge nel post pubblicato dalla Organizzazione Tornei Calcistici di Siracusa.