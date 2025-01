Ciclone, 2 VIDEO della tromba d'aria su Avola e Noto

Avola - Anche nella zona sud della provincia di Siracusa fa sentire i suoi effetti il ciclone tunisino che sta interessando la Sicilia ionica. A Lido di Noto il forte vento ha sradicato la veranda di un locale. Ad Avola intorno alle 15 di oggi pomeriggio una tromba d’aria ha attraversato la zona della circonvallazione, lato ingresso da Noto. Danneggiati i cavi elettrici. Diverse zone della cittadina sono prive di energia elettrica.

Il fenomeno, di probabile natura mesociclonica e originatosi in mare, avrebbe percorso centinaia di metri o, forse, alcuni chilometri, prima di dissolversi, generando forti venti prossimi o superiori ai 100 km/h che hanno interessato sia la fascia costiera che l’immediato entroterra.

Il tornado (o tromba d’aria), da quanto si apprende negli ultimi minuti, ha causato diversi danni, in particolare nell’area della circonvallazione, lato ingresso Noto. Arrivano infatti segnalazioni e immagini di alberi abbattuti e rami spezzati, problemi alla rete elettrica, con diversi pali divelti. Anche alcune abitazioni private e un centro commerciale della zona avrebbe riportato danni. Al momento non si hanno notizie di feriti. Sul posto stanno accorrendo vigili del fuoco e ambulanze per valutare l’entità dei danni e iniziare le operazioni di ripristino.

DUE VIDEO: